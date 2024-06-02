美轉達以停火提議 哈瑪斯允考慮

美國總統拜登五月卅一日向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯詳細列出以色列所提的三階段提案，認為如此可以讓加薩所剩人質獲釋、結束以哈戰爭、永久停火；拜登表示，「這場戰爭結束的時間到了」，哈瑪斯已無法再對以色列發動大規模攻擊，敦促以哈雙方達成協議與釋放人質。

綜合法新社、美聯社及華爾街日報等外媒報導，拜登在白宮記者會形容以方提案是通往永久停火、釋放全部人質的路線圖。第一階段為期六周，包括全面停火、以軍由加薩走廊人口密集區撤出，還有釋放婦女、老人及傷患，以及交換數百名遭以色列當局關押的巴勒斯坦囚犯。

巴人平民會獲准返回他們在加薩各地的家園，包括在以軍轟炸數月後已殘破不堪的北加薩一帶。每天進入加薩的人道物資卡車將增至六百輛，國際間將提供數十萬臨時收容所和住宅單位。

第二階段包括釋放所有尚在人世的人質，例如男性以色列軍人，以軍也將撤出加薩。拜登說，只要哈瑪斯信守承諾，按以色列提案，那暫時停火將變成戰爭永久停止。第三階段則開始重建加薩，重建計畫將在美國等國際社會支持下進行。以哈戰爭使加薩勢必需耗時幾十年重建。

以方此一共四頁半的提案已於五月卅日轉交哈瑪斯。

國際社會已施壓以色列政府，要求著手結束以哈戰爭，拜登前述談話加大施壓力道。此前停火協議主要卡在以方拒絕承諾永久停火，哈瑪斯則拒絕在戰鬥停止前和以軍撤離加薩前達成協議，因此宣告破裂。

拜登表明，以色列已提議，哈瑪斯也稱要停火；這份提議是個機會，證明雙方是不是說真的。但他坦言，要按部就班落實以方提議的確有困難，從第一階段轉往第二階段「還有些細節待磋商」。第一階段的一大障礙在於，雙方對以色列人質與巴人囚犯間的交換比率談不攏。

以色列總理內唐亞胡政府在拜登前述記者會後也聲明，他授權以色列的釋放人質談判團隊設法使剩餘人質全部獲釋。哈瑪斯對拜登的談話表示將積極考慮，尤其是呼籲永久停火、以色列占領軍撤出加薩、重建加薩與換囚。

華府智庫國際政策中心執行副總裁德斯（Matt Duss）認為，內唐亞胡的反應顯示，在以色列願接受的提案與拜登勾勒的方案間可能出現曙光。