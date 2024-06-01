三階段停火如何實施？內唐亞胡潑拜登冷水 堅持實現所有戰爭目標

（德國之聲中文網）哈瑪斯31日表示「積極考慮」美國總統拜登宣布的以色列實現加薩全面停火的路線圖。拜登當天發表講話，敦促結束這場近八個月的戰爭。

以色列總理內唐亞胡卻很快地給拜登的和平言論潑了一盆冷水，堅稱軍隊將繼續戰鬥，直到「消滅」哈瑪斯統治加薩和構成軍事威脅的能力為止。

拜登發表講話時，以色列軍隊正在向拉法市中心推進，與哈瑪斯的戰爭正在升級，儘管國際社會反對以色列對加薩南部城市發動任何攻擊。

「三階段」方案

拜登概述了戰爭可能的結束方式，他說以色列提議的三階段方案將從為期六周的第一階段開始，以色列軍隊將撤出加薩所有居民區。

這一階段哈瑪斯將「釋放人質，包括婦女、老人和傷員，以換取釋放數百名巴勒斯坦囚犯」。

拜登說，以色列和巴勒斯坦將在這六周內就持久停火進行談判--但在談判進行期間，停戰將持續下去。

在第二階段，哈瑪斯將釋放剩餘被扣押人員，包括男性士兵，而以軍將全部撤出加薩地帶。第三階段將開啟加薩地帶的大規模重建計劃等。

拜登敦促哈瑪斯接受以色列的提議。他說：「是時候結束這場戰爭，開始新的一天了。」

哈瑪斯周五晚間發表聲明稱，「積極考慮」拜登關於「永久停火、以色列軍隊撤出加薩、重建和交換戰俘」的講話。

聯合國秘書長古特雷斯的發言人杜雅爾裡克（Stephane Dujarric）說，他「強烈希望」最新進展「將引導各方為持久和平達成協議」。

德國外長貝爾博克說，以色列的提議「帶來了一線希望和擺脫戰爭僵局的可能途徑」，歐盟委員會主席范德賴恩則對以「平衡和現實」的方式結束流血沖突表示歡迎。

以色列堅持「實現所有戰爭目標」

但是，內唐亞胡對拜登關於談判內容的陳述提出異議，堅稱擬議路線圖中從一個階段到下一個階段的過渡是「有條件的」，是為了讓以色列保持其戰爭目標而設計的。

內唐亞胡辦公室在一份聲明中說：「總理授權談判小組提出實現（人質返回）的綱要，同時堅持認為，在實現所有目標之前，戰爭不會結束。」

內唐亞胡辦公室在聲明中說：「這些目標包括『送回我們的所有人質，消滅哈瑪斯的軍事力量和執政能力』。」

聲明稱：「以色列提出的確切綱要，包括有條件地從一個階段過渡到另一個階段，使以色列能夠堅持這些原則。」

哈瑪斯在對埃及、卡塔爾或美國調停人向其提出的停火建議表態時一直小心翼翼。今年早些時候，哈瑪斯接受了一項停火建議，但卻遭到以色列的拒絕。

周五早些時候，哈瑪斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）指責以色列「利用談判作為繼續侵略的幌子」，稱哈瑪斯「拒絕參與這些伎倆」。

自10月7日該巴勒斯坦激進組織對以色列南部發動恐怖襲擊以來，以色列一再發誓要將其摧毀。

以色列於5月初派遣坦克和軍隊進入拉法，無視人們對在這座埃及邊境城市避難的流離失所的巴勒斯坦平民安全的擔憂。

以色列軍方表示，士兵們周五在市中心開展行動，發現了火箭發射器和隧道豎井，並拆除了哈瑪斯的一個武器儲存設施。

布

林肯稱人道主義局勢「嚴峻」

大批平民正在湧出拉法，他們通過肩扛、車載或驢拉帶走自己的財物。

在拉法攻勢開始之前，聯合國稱有多達140萬人在該市避難。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）說，從那時起，已有100萬人逃離該地區。

以色列佔領拉法口岸進一步減緩了向加薩240萬居民零星運送援助物資的速度，並實際上關閉了該領土的主要出境點。

以色列在周末表示，已經加強了援助物資的運送。

美國國務卿布林肯周五承認，盡管美國努力提供更多援助，但人道主義局勢依然「嚴峻」。

世界糧食計劃署稱，自以色列5月初開始襲擊拉法以來，加薩南部部分地區的日常生活已變得「如同世界末日」。

約旦宣布將於6月11日與埃及和聯合國聯合舉辦一次峰會，召集援助機構負責人和捐助國政府首腦討論人道主義應對措施。

「一切都化成灰燼」

據法新社根據以色列官方數據統計，10月7日哈瑪斯對以色列南部發動大規模恐怖襲擊造成1189人死亡，其中大部分是平民。武裝分子還劫持了252名人質，其中121人仍在加薩，包括據稱已死亡的37人。

據哈瑪斯管理的加薩地帶衛生部稱，以色列的報復性攻擊已在加薩造成至少36284人死亡，其中大部分是平民。

位於加薩中部代爾拜萊赫的阿克薩烈士醫院的一名醫務官員說，包括兩名兒童在內的8人在空襲中喪生。

這家醫院的另一個消息來源稱，一輛汽車在空襲中被炸炸毀，造成三人死亡。

在加薩北部，目擊者說，以色列部隊在賈巴利亞鎮及其鄰近的難民營開展了為期三周的行動後，命令附近拜特哈嫩的居民在即將發動攻擊前撤離。

以色列軍隊稱，部隊「完成了在賈巴利亞東部的任務，並開始准備在加薩地帶繼續開展行動」。

賈巴利亞的店主阿卡赫羅特（Belal al-Kahlot）說，以色列開始行動後，他的商店什麼也沒剩下，「一切都化成灰燼」。

以色列軍方宣布又有兩名士兵在加薩死亡，使自10月底開始地面行動以來死亡以軍士兵達到294人。

（法新社）

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