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以色列新停火提議 印尼準總統：以巴解方重要一步

中央社／ 新加坡1日電
印尼總統當選人普拉伯沃（圖）。路透社
印尼總統當選人普拉伯沃（圖）。路透社

美國總統拜登公布以色列提出的加薩（Gaza）停戰3階段提議，其中包括雙方停火。印尼總統當選人普拉伯沃今天表示，這項提議邁出重要正確的一步，也是找出以色列和巴勒斯坦之間和平解方的重要階段。

第21屆香格里拉對話論壇5月31日至6月2日在新加坡舉行，印尼總統當選人普拉伯沃（PrabowoSubianto）今天下午發表演說。

普拉伯沃指出，各界正目睹地緣政治局勢緊張加劇，許多違反國際法的行為和國家之間的緊張態勢正在發生，而對話和合作是實現繁榮的唯一途徑，印尼致力於維護國際法、深化合作，以及聯合國憲章尊重國家之領土完整的精神。

普拉伯沃表示，印尼關注巴勒斯坦問題，也意識到要解決這場危機，必須採取相互尊重各方權利的方法，發生在加薩南部城市拉法（Rafah）的空襲事件令人心碎；他呼籲，應該對這場人道災難進行全面調查，並防止此類事件再次發生。

美國總統拜登公布以色列提出的加薩（Gaza）停戰3階段提議，其中包括雙方停火，以及釋放遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）扣押的人質。

普拉伯沃表示，這樣的提議邁出重要、正確的一步，也是找出以色列和巴勒斯坦之間和平解方的重要階段。他說，若有必要，願意並準備在不久的將來，疏散及接收多達1000名患者以及提供醫療服務，並在加薩提供醫務人員和人道主義援助。

「印尼是伊斯蘭世界的一部分，雖然我們實際上不屬於該地區，但中東、加薩發生的事情，影響了印尼人民的擔憂」，普拉伯沃指出，東南亞始終致力合作精神，呼籲大國承擔責任，權力越大、責任越大。

他表示，科學和技術改善人民生活，但倘若沒有智慧且缺乏仁慈與善意，科學和技術也可以迅速為世界帶來災難，呼籲各界要理性以對。

以色列 印尼 巴勒斯坦 拜登 美國

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