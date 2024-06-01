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以色列提三階段停火協議 關鍵要素一次看

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

美國總統拜登今天公布以色列提出的加薩（Gaza）停戰三階段提議，其中包括雙方停火，以及釋放遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）扣押的人質。

81歲的拜登稱這份提議是通往「持久停火的路徑圖」，法新社整理出其中關鍵要素。

●第一階段

拜登表示，第一階段包括持續6週的「全面徹底停火」，以色列部隊會從「加薩所有人居地區」撤軍。

哈瑪斯也會釋放去年10月7日襲擊以色列期間所擄走「一定數量」的人質，包括女性、老人家和傷者。部分遭殺害人質的遺體也會被歸還。

拜登說，遭哈瑪斯挾持的美國人質也會獲釋，還說「我們要他們回家」，而作為交換，數以百計巴勒斯坦囚犯也會被釋放。

巴勒斯坦平民會被允許回到他們在加薩各地的「家園和鄰里」，包括在以色列轟炸數月下已殘破不堪的北部一帶。

人道援助方面，每日進入加薩的卡車會「激增」至600輛，國際社會將提供數以十萬計臨時庇護所和住宅單位。

在起初6週期間，以色列和哈瑪斯會「針對到達永久結束敵對行為的第2階段必要安排進行磋商」。

拜登指出，若協商持續進行，停火也會隨之延長，居中調停的美國、埃及和卡達會致力確保停火得以延長。

●第二階段

在這項計畫的第二階段，以色列部隊會徹底撤出加薩，持續約6週。

哈瑪斯會釋放「所有剩下仍生還的人質」，包括男性以色列士兵。這點過去對哈瑪斯來說一直是談判的關鍵癥結點。

拜登引述以色列提議內容表示，如果雙方遵守協議，就能進而走向「永久停止敵對行為」。

●第三階段

在美國和國際社會支持下，加薩重大的重建和穩定計畫將啟動。

拜登說，住宅、學校和醫院將重建。他也會和區域夥伴合作，確保這一切會在「不讓哈瑪斯重新武裝」的情況下發生。

一名美國高階官員表示，重建階段將耗費3到5年時間。

任何遇害人質的最後遺體將在第三階段歸還。

●若出了問題怎麼辦？

拜登說，要是哈瑪斯「未能履行協議中的承諾，以色列可以恢復軍事行動」。

但拜登補充表示，埃及和卡達會致力讓哈瑪斯遵守協議條款，美國也會監督以色列。

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