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報復英美空襲！葉門青年運動宣稱發射飛彈 攻擊美軍「艾森豪號」航艦

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍「艾森豪號」航艦與其他軍艦2023年11月穿過荷姆茲海峽進入波斯灣。資料照片。美聯社
美國海軍「艾森豪號」航艦與其他軍艦2023年11月穿過荷姆茲海峽進入波斯灣。資料照片。美聯社

葉門叛軍胡塞（Houthi，又譯青年運動）的發言人薩里（Yahya Saree）31日宣稱，對部署在紅海美國海軍「艾森豪號」航艦發動了飛彈攻擊，以回應美英兩軍稍早的致命空襲

俄羅斯官媒RT與路透報導，根據薩里的電視講話，以及上社群媒體「X」（推特）轉發的聲明，美英兩軍的6次空襲造成16人死亡、41人受傷，其中包括平民。

薩里表示，美英兩軍對沙那、荷台達（Hodeidah）跟塔伊茲（Taiz）等地進行空襲，多枚飛彈據稱擊中了Al-Salib港的海岸防衛隊總部、Al-Thawra醫院周圍區域、荷台達廣播電台大樓、Ghalifa營地與兩棟房子。

薩里指控，此次行動「代表明顯瞄準了平民目標，公然違反了所有國際法、正式的戰爭罪。因此，為了回應這些罪行和美英侵略…葉門武裝部隊瞄準紅海的『艾森豪號』美國航艦，進行了聯合軍事行動」。

薩里宣稱，對美國航艦的打擊「準確與直接」，但沒有提供該艦遭受損害的詳細資訊。美國海軍尚未就胡塞的說法發出任何聲明。

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