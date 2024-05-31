北約外長會議登場 傳秘書長盼盟邦承諾每年1.4兆援烏

中央社／ 布拉格30日綜合外電報導
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。 路透社
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。 路透社

北約外長們齊聚捷克布拉格開會之際，消息人士今天透露，北約秘書長史托騰柏格將要求盟邦承諾每年最少提供400億歐元（約新台幣1兆4032億元），作為軍援烏克蘭的資金。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）之前不曾公開提出金額，但北大西洋公約組織（NATO）官員曾提過5年總額1000億歐元，或每年200億歐元的構想。

由於美國前總統川普（Donald Trump）可能重返白宮，美國未來對烏克蘭的支持充斥不確定性。在這種情況下，北約成員國外長明天將討論更穩固且長期軍援烏克蘭的方法。

討論重點將擺在敲定一套烏克蘭支援方案的細節，這套方案定於7月9日至11日在北約的華府峰會上通過，並且將修改安排供應武器和彈藥的方法。

北約消息人士告訴路透社，「我們最少須維持現有的支持程度，以滿足烏克蘭所需的可預測性」，而自從俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，盟邦每年提供的金額約為400億歐元。

德國「商務日報」（Handelsblatt）今天稍早報導，史托騰柏格尋求達成一年400億歐元的承諾。

北約 史托騰柏格 烏克蘭

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