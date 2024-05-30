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美國多所大學爆發挺巴示威活動 伊朗最高領袖：他們站在正確一方

中央社／ 德黑蘭30日綜合外電報導
伊朗最高領袖哈米尼。 法新社
伊朗最高領袖哈米尼。 法新社

以哈戰爭的平民傷亡人數不斷上升，引發美國大學生抗議。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天對相關示威活動表示讚揚。

哈米尼說：「現在你們已經成為抵抗陣線的一個分支。」他指的是中東各地與德黑蘭結盟、對抗宿敵以色列的武裝團體，也被稱為「抵抗軸心」（Axis ofResistance）。

他在官網發布的信中說：「隨著歷史一頁的翻開，你們站在正確的那一邊。」

美國多所大學4月爆發挺巴勒斯坦示威活動，引發學生與員警的校園衝突，還有數十人被捕。

示威活動從紐約哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity）開始，逐漸蔓延到全國各地，甚至是歐洲和其他地方。

自從巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列南部，引發加薩戰爭以來，德黑蘭屢次重申支持哈瑪斯。

根據以色列官方數據，哈瑪斯的攻擊共導致以國1189人喪生，其中多數都是平民。

哈瑪斯還劫持252名人質，其中121人目前仍被關押在加薩，包括軍方認為已死亡的37人。

根據哈瑪斯治下衛生部，以色列的報復性攻勢已在加薩造成至少3萬6171人死亡，其中多為平民。

以色列 哈瑪斯 德黑蘭

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