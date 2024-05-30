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以色列國安顧問：以哈戰爭可能至少再打7個月

中央社／ 開羅29日綜合外電報導

以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）今天表示，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊的戰爭可能至少再打7個月，估計持續到年底。

綜合法新社、路透社及「以色列時報」（The Timesof Israel）報導，哈尼比說：「我們可能還會再戰鬥7個月，以鞏固我們的成果並實現我們摧毀哈瑪斯勢力和軍事能力的目標。」

哈尼比還說，在加薩走廊最南端城市「拉法（Rafah）的戰鬥並非毫無意義的戰事」，「我們需要關閉埃及和加薩之間的邊界，因為在過去17年當地一直是走私的地方，我們現今從每一枚火箭、爆炸裝置及飛彈都持續感受到這點」。

他重申以色列的目標是終結哈瑪斯在加薩走廊（Gaza Strip）的統治、阻止哈瑪斯與其盟友攻擊以色列及救回人質。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯

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