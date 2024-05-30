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30餘國世衛大會發聲 譴責以色列釀加薩醫療危機

中央社／ 日內瓦29日綜合外電報導

30多國今天在世界衛生組織（WHO）會議上譴責以色列攻擊加薩的醫院，並要求加強監督以色列在加薩醫療危機中所扮演的角色，部分國家怪罪以色列釀成日益嚴峻的饑荒危機。

路透社報導，自從以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日交戰以來，世衛記錄到數百起遭占領的巴勒斯坦領土內醫療衛生機構遇襲事件，其中涵蓋加薩（Gaza）地區，不過並未提到責任歸屬。

本月在這起衝突的最新階段中，以色列對加薩南部城鎮拉法（Rafah）發動軍事行動，阻擋傷病患轉送，幾乎切斷所有醫療供應，並威脅到最後一間正常運作的醫院。

一些國家在日內瓦舉行的世衛年度大會上支持一項提案，該提案要求世衛加強記錄加薩的「災難性人道危機」，並在衝突爆發將近8個月後，聯合國警告可能發生饑荒和爆發疾病的情況下，要求世衛針對人民「挨餓」進行報告。

這項動議獲得超過30個國家支持，多數國家來自非洲和波斯灣地區，還有俄羅斯、土耳其和中國，但有更多國家表態贊成。該動議原本將於今天表決，但進一步的辯論導致表決延後至明天舉行。

另一方面，根據法新社報導，在遭到圍困的拉法，目擊者通報戰鬥情勢加劇，直升機在砲火支援下加強攻擊。

法新社電視（AFPTV）影像顯示，巴勒斯坦人在接近拉法的甘尤尼斯（Khan Yunis）附近的襲擊中受傷，腹部血跡斑斑、手腳包著繃帶，被臨時擔架送往歐洲醫院。

由於擔心平民受到的風險，美國一直是敦促以色列不要對拉法發動全面攻勢的國家之一。

不過，白宮昨天表示，目前為止還沒看到以色列跨越美國總統拜登的「紅線」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天呼籲以色列盡快制定戰後加薩的策略，並強調「如果沒有對未來的計畫，就不會有未來」。

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