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伊朗總統萊希墜機亡 傳美將抵制聯合國悼念活動

中央社／ 紐約聯合國總部29日綜合外電報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）本月19日搭乘直升機墜機身亡，美國官員表示，美國不會參加聯合國明天為萊希舉行的悼念活動。

依照慣例，由193個成員國組成的聯合國大會會舉辦悼念活動向去世的現任國家元首致敬，悼念活動將會有關於萊希的演說。

一名不願透露身分的美國官員向路透社表示：「我們不會以任何身分參與這場活動。」

伊朗駐紐約聯合國代表團未回覆記者的置評請求。

採取強硬路線的萊希被視為可能是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的接班人，他本月19日搭乘的直升機遭遇惡劣天候，在與亞塞拜然接壤的邊境一帶山區墜毀，萊希遇難身亡，享壽63歲。

這名美國官員指出：「聯合國應該與伊朗人民站在一起，而不是紀念壓迫了他們數十年的人。萊希涉及許多可怕的侵犯人權事件，包括1988年法外處決數以千計政治犯。」

這名官員指出：「部分有紀錄以來最嚴重的侵犯人權事件，特別是針對伊朗婦女及女孩，就是在他的任期內發生。」

聯合國安全理事會本月20日在一場與萊希墜機事件無關的會議上為罹難者默哀1分鐘。美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）當時不情願地起身，與其他14位代表一起默哀。

美國國務院20日表示，美國對萊希逝世表達「官方哀悼」，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）當天也表示：「此人無疑雙手沾滿鮮血。」

美國總統拜登政府向伊朗致哀，引來部分國會共和黨成員強烈批評。

萊希2021年當選總統，任期內下令收緊道德法律，監督對反政府抗議行動的血腥鎮壓，並大力推動與世界大國的核子談判。

伊朗 美國 聯合國

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