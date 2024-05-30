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巴西不滿以色列 撤回駐特拉維夫大使

中央社／ 聖保羅29日專電

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天撤回資深外交官梅耶駐以色列大使職位，以凸顯不滿以色列政策，對以色列外交關係重視程度降低。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，政府公報今天公布梅耶（Frederico Meyer）被調任巴西常駐日內瓦裁軍談判會議代表，沒有人被任命擔任駐特拉維夫大使一職。

ABC聯邦大學巴西外交政策觀察站（OPEB）研究員席瓦（Bruno da Silva）認為， 撤回駐以色列大使是一種政治行為，顯示魯拉政府對以色列現任政府關係的重視程度降低；雖然兩國沒有完全斷絕外交關係，但此舉凸顯巴西對以色列政策的不滿。

席瓦指出，由大使館商務組長取代大使職位，是不滿和不贊成的外交標誌，反映出巴西在國際舞台擺明立場的策略。

巴西總統魯拉一直譴責以色列在加薩走廊的行動，批評以色列總理尼坦雅胡（Benjamim Netanyahu）政府正在對巴勒斯坦人民實施種族滅絕。

巴西外交部稱，以色列在加薩的行動是有系統地侵犯人權。

今年2月魯拉出席非洲聯盟（African Union）峰會，將以色列在加薩走廊的行動與二戰納粹大屠殺相提並論後，被尼坦雅胡宣布為「不受歡迎的人」，巴西外交部曾召回駐以色列大使梅耶。

2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列造成1200人死亡後迄今，中東衝突已奪走超過3.5萬名巴勒斯坦人的生命，其中大多數是婦女和兒童。

近日，國際刑事法院（ICC）檢察官辦公室以涉嫌戰爭罪和危害人類罪為由，呼籲對尼坦雅胡以及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）高層領袖辛瓦（Yahya Sinwar）等人發出逮捕令。以色列政府否認所有指控，並表示已採取行動保護平民。

以色列 巴西 魯拉

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