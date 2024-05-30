與伊朗人民站一起！傳美國將抵制不出席聯合國悼念萊希活動

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日因直升機墜毀身亡，一名美國官員表示，美國將抵制聯合國30日向萊希舉行的悼念活動。

有193個成員國的聯合國大會按照慣例，會舉辦悼念活動向去世的國家領袖致敬。但一名不具名的美國官員向路透指出，美方不會以任何身分參加這次活動。

對此，伊朗駐紐約聯合國代表團未回覆置評要求。

該名美國官員表示，「聯合國應該與伊朗人民站在一起，而不是紀念他們數十年來的壓迫者。」稱萊西參與了許多可怕的人權侵犯行為，包括1988年法外處決數千名政治犯。

他指出，「一些有史以來最嚴重的侵犯人權行為，特別是針對伊朗婦女和女孩的行為，都發生在他的任期內。」

聯合國安理會20日特別在會議中集體起身，向伊朗直升機墜機事件的罹難者默哀，美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）不情願地與其他14名大使一同起立。美國國務院20日表示，美國對萊希去世表達官方哀悼。