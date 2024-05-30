以色列炸拉法釀45死 美稱未跨越拜登「紅線」

以色列廿六日空襲加薩拉法市一座難民營，引發大火，至少四十五人喪命。以軍宣稱，可能是擊中哈瑪斯武器庫引起火勢，不過尚未提供證據。對此白宮表示，美方認為以色列這次空襲造成平民喪生是「悲劇」，但此事並未跨越拜登政府劃定的「紅線」，美國不會停止運交武器給以色列。

ＢＢＣ報導，以色列廿六日晚間在拉法鎖定二名哈瑪斯成員發動攻擊，引發大火，燒毀一座難民中心。根據加薩衛生部，至少四十五人死亡兩百多人受傷，引發國際譴責。

紐約時報引述武器專家報導，從現場殘骸研判，以軍這次攻擊難民營疑似使用美國製、重一百卅公斤的GBU-39精準導引炸彈。

不過，以軍發言人哈加里廿八日表示，根據初步調查，以軍使用二枚十七公斤小型飛彈，不足以引發如此大規模火災，宣稱不排除擊中哈瑪斯的武器庫，導致二次爆炸才引發火勢蔓延。但以軍未提供證據，稱目前仍在進行調查。

哈加里表示，造成平民死亡是「毀滅性的事件，我們始料未及」。

巴勒斯坦駐英國使團駁斥以色列說法，稱以方散布謊言，指出是以軍要求民眾前往遇襲的難民營地避難，以色列非常清楚這點，並仍在過去數天持續轟炸該地區。

白宮發言人柯比表示，美國不認為以色列已對拉法發動全面入侵，目前也未看到這種情況，所以這起事件並未跨越拜登總統的「紅線」，美方不會改變政策方針。

拜登本月稍早表示，以色列若全面進攻拉法將踏過「紅線」，美國將停止向以色列提供部分武器。

以色列總理內唐亞胡稱此事件為「悲劇性事故」。聯合國安理會定於廿八日稍晚對此空襲事件召開緊急會議，聯合國秘書長古特雷斯說，「加薩沒有安全的去處，這場恐怖必須停止」。