以色列向拉法發動新一輪攻擊 居民嘆：移動會遭到無人機射擊

以色列部隊在加薩走廊南部城市拉法和哈瑪斯武裝分子作戰，日前空襲拉法的難民營，引發全球強烈抗議。在聯合國安理會開會討論這起事件後，以色列今天又對拉法展開新一輪襲擊。

儘管各界越來越憂心以色列對巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭造成平民傷亡，但以色列沒有展現出改變路線的跡象。而國際努力調停以確保停火，進度卻依然停滯不前。

人在拉法（Rafah）的法新社記者今天早上報導新的襲擊事件。幾個小時前，目擊者和巴勒斯坦安全單位消息人士說，以色列戰車已經進入拉法市中心。

當地居民哈蒂柏（Abdel Khatib）說：「人們目前都留在家中，因為任何移動的人都會遭到以色列無人機射擊。」

美國總統拜登（Joe Biden）警告以色列不要在拉法發動大規模軍事行動，但他的政府昨天堅稱以色列行動尚未越過拜登紅線。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（JohnKirby）說：「我們並未看到他們（以色列）衝進拉法。」