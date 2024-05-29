將失去最後一家醫院…世衛：若以色列全面進攻拉法 醫院恐全數停擺

世界衛生組織（WHO）今天表示，如果以色列對加薩南部城市拉法（Rafah）發動「全面入侵」，拉法最後一家醫院可能停止運作，預計會有大量人死亡。

路透社報導，世界衛生組織駐加薩和約旦河西岸代表皮佩爾科恩（Richard Peeperkorn）在日內瓦舉行的世界衛生大會（World Health Assembly）場邊表示：「如果入侵繼續下去，我們將失去拉法的最後一家醫院。」

他說，在「全面入侵」的情況下，在設備簡陋的野戰醫院治療患者的應急計畫，「無法避免我們預期看到的狀況：大量額外的死亡率和發病率」。

以色列持續3週的拉法攻勢再次燃起人們怒火，26日的空襲導致西區一個帳篷營地起火，造成至少45死。

以色列表示，其攻擊目標是一個院落內的兩名哈瑪斯高級幹員，無意造成平民傷亡。

巴勒斯坦醫療官員指出，以色列戰車今天砲擊了拉法以西流離失所者的帳篷區，造成21名巴勒斯坦人死亡，數十人受傷。

皮佩爾科恩說，拉法的3家醫院中，只有一家「勉強在運作」。他說，先前曾為700名洗腎患者提供服務的El-Najar醫院已不再運作。

在以色列本月稍早加強對加薩的軍事攻勢，並控制巴勒斯坦一側的過境點前，拉法是人道救援的主要入境點。

皮佩爾科恩表示，其關閉對世衛組織對加薩運送醫療用品的能力產生了直接影響。

他說：「幾乎100%的醫療用品、基本藥物和設備實際上是通過拉法過境點從（埃及）阿里什（Al-Arish）運來。」

「目前有60輛卡車在阿里什等待進入加薩。」

皮佩爾科恩說，拉法關閉後，世衛只能從通過克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）的3輛醫療補給卡車取得資源。