美軍：加薩臨時碼頭受損 物資援助作業再受影響

美國五角大廈今天表示，加薩離岸一座美軍搭建的碼頭受惡劣氣候影響，部分結構脫落，必須暫時移開進行維修。最新發展導致這塊巴勒斯坦飛地的人道援助作業再度受挫。

綜合路透社與法新社報導， 美國總統拜登3月宣布在加薩（Gaza）搭建一座離岸浮動碼頭。工程動員約千名美軍人力，前90天階段耗資3.2億美元，並於兩週前開始運作。

美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）今天告訴媒體說，狂濤和北非天氣系統影響下，碼頭部分結構在今天上午脫離。

她說：「碼頭的重建和修復至少需要一週多的時間，待完成後須再重新錨定在加薩海岸。」

拜登3月表示，興建碼頭的目的，是為了減緩以色列對陸路運送援資的限制。

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，截至本月24日止，已有1005噸援助物資從海上運送到海岸轉運站，其中903噸援資再從轉運站分發到聯合國倉庫。