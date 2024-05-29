快訊

4G吃到飽又沒了！無框行動申請終止營運退出台灣 用戶：可無痛轉中華嗎

政府討論老年定義延至70歲 愛工作的日本人也不埋單？

「新新併」出現變化球？ 傳中信金啟動評估併購新光金

拉法難民營遭轟炸引發大火 以軍疑推卸責任

中央社／ 耶路薩冷28日綜合外電報導

以色列26日空襲加薩走廊南部拉法巿一處收容巴勒斯坦人的營地，引發火災，加薩衛生當局表示至少45人死亡。以色列軍隊今天表示，僅靠彈藥「不可能」造成這場致命大火。

法新社報導，以色列軍方公布初步調查結果，軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）在記者會上表示：「僅靠我們的彈藥不可能引發如此規模的火災。」

以色列軍方表示，他們對拉法（Rafah）西北邊進行空襲，鎖定目標並擊斃兩名哈瑪斯（Hamas）武裝分子。這場空襲引發大火，燒毀收容巴勒斯坦流離失所者的營地，引發國際譴責。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天表示，這是「一場不幸的意外」。

哈加里告訴媒體，軍隊在空襲前曾收集「精確情報」，包括空中監視，致力「將對平民的傷害降到最低」。這場空襲的目標是「我們列為人道主義區域之外」的一處建築群。

哈加里是指位於馬瓦希（Al-Mawasi）的一個區域。以軍在對拉法發動地面攻擊時曾下令拉法人民前往此區。

他說，飛機朝目標投擲兩枚17公斤的彈藥，並說這是以色列飛機可以使用的最小尺寸的彈藥。

哈加里說：「我們知道，在我們攻擊的建築群裡只有哈瑪斯成員。」

哈加里表示，攻擊後起火的原因尚未確定，「我們正在研究所有可能性，包括存放在我們目標旁邊建築區中的武器…可能因空襲而起火燃燒」。

路透社報導，加薩衛生當局表示，拉法以西被以色列列為平民疏散區的帳篷營地，今天遭到以色列戰車砲擊，造成至少21人死亡，其中至少12人是女性。以色列軍方隨後也否認攻擊這個營地。

以色列軍方發聲明表示：「與過去幾個小時的報導相反，以色列國防軍（IDF）並沒有對馬瓦希人道主義區發動攻擊。」

以色列 建築 空襲

延伸閱讀

白宮：美對以色列政策不變 不會無視巴勒斯坦人苦難

才坦承空襲錯誤 以色列戰車開進拉法

以色列空襲45死 拉法難民不解「安全區」仍遇襲

以色列空襲拉法收容區釀35死，哈瑪斯否認重啟談判傳聞

相關新聞

拉法難民營遇襲釀45死！以軍疑擊中武器庫致大火 美稱未跨越拜登紅線

以色列26日空襲加薩拉法市一座難民營，引發大火，至少45人喪命。以軍宣稱，可能是擊中由哈瑪斯儲存的武器庫引起火勢，不過尚...

加薩衛生部：以色列戰車攻擊拉法以西疏散區釀21死

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊衛生部今天表示，以色列戰車今天攻擊加薩城市拉法（Rafah）以西疏散區...

西班牙：不認以巴1967年邊界改變

西班牙、愛爾蘭和挪威廿八日正式承認巴勒斯坦國。美聯社、路透報導，西班牙總理桑傑士當天演說表示，這項歷史性決定旨在幫助以巴...

才坦承空襲錯誤 以色列戰車開進拉法

以色列對南加薩拉法市展開行動已三周，以軍戰車廿八日首度開進市中心。以軍廿六日晚間才因空襲引發拉法一處帳篷區四十五死大火，...

以色列戰車開進拉法市中心 罔顧國際社會譴責

目擊者指出，以色列坦克今天首度開進加薩走廊南部城市拉法（Rafah）市中心。以國軍隊3週前開始對拉法發動地面攻勢，隨著當...

歐洲三國承認巴勒斯坦國 西班牙：不承認片面改變以巴1967年邊界

西班牙、愛爾蘭和挪威28日會正式承認巴勒斯坦國。美聯社、路透報導，西班牙總理桑傑士當天演說表示，這項歷史性決定旨在幫助以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。