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白宮：美對以色列政策不變 不會無視巴勒斯坦人苦難

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

白宮表示，以色列週末期間對加薩南部城市拉法（Rafah）發動致命襲擊後，美國總統拜登並不打算改變以色列政策，但也不會對巴勒斯坦平民的苦難「視若無睹」。

法新社報導，以色列26日發動襲擊後，加薩衛生當局表示，火勢吞噬一個收容流離失所巴勒斯坦民眾的營地，造成45人喪生。

然而，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，美方並不認為以色列在拉法的行動達到踩拜登「紅線」的全面作戰等級。

柯比在白宮例行簡報中表示，「針對周日（26日）的這場襲擊，我沒有政策變動可談。」他說：「事件就這麼發生了，以色列方面將著手調查。」

但當被問及「需要多少具焦屍」才會讓拜登改變他在這項議題的方向，柯比補充說，這「並非是我們可視若無睹的事件」。

鑒於有約100萬名巴勒斯坦平民為躲避加薩戰火而棲身拉法，拜登先前不僅表示不會支持以軍對拉法發動大規模攻勢，還曾暫停運送重型炸彈給以色列，以免被以方用來轟炸這座加薩城市。

然而，在一再被追問下，柯比堅稱拜登在如何對「大規模進攻拉法」下定義這方面，沒有動搖。

他補充說：「我們並未看到他們（以色列）衝進拉法。」他說：「我們沒看到他們派遣大批部隊、大批士兵進入，透過縱隊或編隊對地面多個目標發動某種協調性行動。」

路透社報導，針對拉法行動，以色列表示它們鎖定的是一個複合式建築內的兩名巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）高階特務，且無意造成平民傷亡。

柯比今天在華府的簡報中說：「我不知道怎麼會有人質疑他們（以色列）試著以針對性的精確方式打擊哈瑪斯。」他進一步說，美方將等待以色列對這起事件的調查結果。

以色列 巴勒斯坦 拜登

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