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拉法難民營遇襲釀45死！以軍疑擊中武器庫致大火 美稱未跨越拜登紅線

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登。路透
美國總統拜登。路透

以色列26日空襲加薩拉法市一座難民營，引發大火，至少45人喪命。以軍宣稱，可能是擊中由哈瑪斯儲存的武器庫引起火勢，不過尚未提供證據。對此白宮表示，美方不認為以軍對拉法展開大規模的地面行動，而目前也未看到這種情況。

以色列時報、BBC報導，以色列26日晚間在拉法鎖定2名哈瑪斯成員發動攻擊，引發了大火，燒毀一座難民中心。根據加薩衛生部，造成至少45人死亡，引發國際譴責聲浪。

以軍發言人哈加里28日表示，根據初步調查，單靠以軍使用的2枚17公斤小型飛彈，不足以引發如此大規模火災，宣稱不排除擊中哈瑪斯的武器庫，導致二次爆炸才引發火勢蔓延，但未提供證據，稱目前仍在進行調查。

哈加里表示，造成平民死亡是「毀滅性的事件，是我們始料未及的」。

巴勒斯坦駐英國使團駁斥以色列說法，形容以方散佈謊言，指出是以軍要求民眾前往遇襲的難民營地避難，以色列非常清楚這點，並仍在過去數天持續轟炸該地區。

對此，白宮發言人柯比表示，美國不認為以色列對拉法發動全面入侵，，而目前也未看到這種情況，所以這起事件未有跨越總統拜登的「紅線」，稱以軍正在調查這起事件，美方不會改變政策方針。

拜登本月稍早嚴正表示，以色列若全面進攻拉法將踏過「紅線」，並將停止向以色列提供部分武器。

以色列總理內唐亞胡稱此事件為「悲劇性事故」。

聯合國安理會定於28日稍晚對此空襲事件召開緊急會議，聯合國秘書長古特雷斯在社群媒體發文稱，「加薩沒有安全的去處。這場恐怖必須停止。」

以色列 哈瑪斯 難民

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