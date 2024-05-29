西班牙：不認以巴1967年邊界改變

西班牙、愛爾蘭和挪威廿八日正式承認巴勒斯坦國。美聯社、路透報導，西班牙總理桑傑士當天演說表示，這項歷史性決定旨在幫助以巴實現和平，他並呼籲加薩永久停火、強化人道救援進入及釋放困於加薩的人質。他也說，馬德里不會承認以巴一九六七年前邊界的任何改變，除非各方同意。

桑傑士並提出由巴勒斯坦自治政府帶頭統治的願景，並說巴勒斯坦國應有通道來串聯約旦河西岸、加薩和東耶路撒冷等領地。他說，此舉是為了支持處境艱困的巴勒斯坦自治政府，其對加薩的實質控制權遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯奪走。

桑傑士並說，西國政府的決定反映徹底摒棄哈瑪斯，他批評哈瑪斯是反對以巴兩國方案的恐怖組織；馬德里自去年十月就強烈譴責哈瑪斯恐攻，顯示西國堅定反恐決心。他並強調，西班牙日後將致力兩國方案實現。

桑傑士也說，承認巴勒斯坦國並不是要和任何國家作對，更非和以色列作對；以國人民是西班牙尊重、欣賞的友善民族，盼雙方盡可能交好。

西班牙、愛爾蘭、挪威同於上周宣布將承認巴國。以色列外長卡茲已告知西班牙，其在耶路撒冷的領事館將不被准許協助巴人。

歐盟和以色列的關係隨著西、愛兩個會員國將承認巴勒斯坦急轉直下。馬德里也堅持歐盟應採取行動，因應以色列持續對南加薩拉法的致命攻擊。

挪威雖非歐盟會員，但常配合歐盟外交政策，在上周末已向巴勒斯坦政府遞交外交文書。

愛爾蘭外交部上周已說，會將駐西岸雷馬拉的代表處升格為大使館並任命大使，也會將巴勒斯坦駐愛爾蘭使團升為大使館。

歐盟外交首長波瑞爾也聲援國際刑事法院（ＩＣＣ）；該法院檢察官本月稍早宣布對以色列總理內唐亞胡、哈瑪斯領袖等人申請逮捕令。

主要西方國家鮮少承認巴勒斯坦國；英國、澳洲已稱正在考慮，法國則說現在時機不對，德國、美國則主張兩國方案須以對話達成，反對單方面動作。