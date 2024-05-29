才坦承空襲錯誤 以色列戰車開進拉法

以色列對南加薩拉法市展開行動已三周，以軍戰車廿八日首度開進市中心。以軍廿六日晚間才因空襲引發拉法一處帳篷區四十五死大火，面臨國際強烈譴責，以國總理內唐亞胡承認此事是「悲慘錯誤」，多國領袖要求落實聯合國國際法院的停戰命令，不料拉法依然連夜遭受空襲和戰車砲火。

目擊者向路透指出，戰車和搭載機槍的裝甲車已來到拉法市中心地標奧達清真寺（Al-Awda mosque）附近。以軍似乎是將遙控的裝甲車輛開入，車輛內部和周圍並未立即有人員出沒跡象。

以軍聲明，其夜間在加薩、埃及邊境的費城走廊展開行動，是基於恐怖主義目標現蹤的情資，但未評論進軍拉法市中心的報導。

當地居民並傳訊告訴路透，廿六日甫遭大火侵襲的塔爾蘇爾坦社區，仍持續遭到轟炸，「戰車砲彈在塔爾蘇爾坦四處落下，許多家庭在砲火中連夜逃離拉法西部的住所」。一段影片中，可見當地家庭帶著小孩和家當穿梭在一片狼籍的拉法街道。用腳踏車搬運家當的富賽法斯說，當地面臨大量攻擊，煙塵遍布，以軍到處攻擊，「我們累了」。

以色列為了消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，持續在加薩展開軍事行動。有媒體報導，以軍針對拉法境內的伊斯蘭民兵組織指揮官發動空襲而引發火災，以軍則表示目前正對大火事件展開調查，並說廿六日的攻擊行動是根據「精準情報」行動，殲滅了哈瑪斯負責約旦河西岸的幕僚長。

以色列總理內唐亞胡說，該次空襲並不是蓄意要導致平民死傷。他在國會發表演講表示：「在拉法，我們撤離了百萬名非戰鬥人員，即使我們盡了最大努力不要傷害平民，很不幸的還是發生了悲慘的錯誤」。

帳篷區大火的倖存者表示，有著數千名流離失所民眾紮營暫住的塔爾蘇爾坦難民營廿六日晚間遭遇空襲，當時攜家帶眷的民眾正準備就寢。哈瑪斯控制的加薩衛生部官員說，逾半死者為婦孺及老人。法新社指，另有數百人因彈片受傷或燒傷。聯合國安理會廿八日召開緊急會議，料談及此事。

該起大火發生地甚至是指定的「人道區域」，有不少因戰禍離散的難民前往避難。聯合國秘書長古特瑞斯直言，加薩已無安全之處，「這場恐怖必須停止」。

美國呼籲以色列要採取更多行動保護平民安全，不過並未要求停止攻擊拉法。法國總統馬克宏表示，對以色列最近攻擊感到憤怒不已，要求以軍應該停止攻擊。德國副總理哈柏克說，以色列對拉法的攻擊違反國際法。