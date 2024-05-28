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以色列戰車開進拉法市中心 罔顧國際社會譴責

中央社／ 開羅28日綜合外電報導
以色列不理會國際法庭立即停戰的要求，再度攻擊加薩地區的拉法市，造成難民區45名無辜平民死亡。（美聯社）
以色列不理會國際法庭立即停戰的要求，再度攻擊加薩地區的拉法市，造成難民區45名無辜平民死亡。（美聯社）

目擊者指出，以色列坦克今天首度開進加薩走廊南部城市拉法（Rafah）市中心。以國軍隊3週前開始對拉法發動地面攻勢，隨著當地平民死亡人數持續攀升，引發國際社會譴責。

目擊者告訴路透社，他們在拉法市中心地標艾爾瓦達清真寺（Al-Awda Mosque）附近看見裝有機關槍的戰車及裝甲車。以軍稱其部隊持續在拉法地區行動，但未對戰車據稱開進拉法市中心一事置評。

以軍26日對拉法發動攻擊，導致一處難民營發生大火，至少造成45名巴勒斯坦人喪命，其中超過半數都是婦孺及長者，引發國際社會譴責。

儘管如此，當地居民表示，以軍仍在夜間發動空襲並發射戰車砲火，對拉法市加強攻勢。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）今天表示，過去3週以來，已有約100萬人逃離拉法市。

以色列 加薩走廊 巴勒斯坦 難民

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