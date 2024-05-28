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以色列戰車開進拉法市中心 罔顧國際社會譴責
目擊者指出，以色列坦克今天首度開進加薩走廊南部城市拉法（Rafah）市中心。以國軍隊3週前開始對拉法發動地面攻勢，隨著當地平民死亡人數持續攀升，引發國際社會譴責。
目擊者告訴路透社，他們在拉法市中心地標艾爾瓦達清真寺（Al-Awda Mosque）附近看見裝有機關槍的戰車及裝甲車。以軍稱其部隊持續在拉法地區行動，但未對戰車據稱開進拉法市中心一事置評。
以軍26日對拉法發動攻擊，導致一處難民營發生大火，至少造成45名巴勒斯坦人喪命，其中超過半數都是婦孺及長者，引發國際社會譴責。
儘管如此，當地居民表示，以軍仍在夜間發動空襲並發射戰車砲火，對拉法市加強攻勢。
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）今天表示，過去3週以來，已有約100萬人逃離拉法市。
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