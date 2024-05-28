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以巴邊境交戰埃及兵喪命 埃及警告以停止煽動

中央社／ 開羅28日專電
以色列軍方和埃及軍警27日在拉法關口交火，造成1名埃及邊境衛兵身亡。圖為拉法關口外重兵駐守。路透
以色列軍方和埃及軍警27日在拉法關口交火，造成1名埃及邊境衛兵身亡。圖為拉法關口外重兵駐守。路透

以色列27日在埃及和加薩間安全緩衝區的「費城走廊」附近與巴勒斯坦抵抗團體開戰，一名埃及安全人員遭槍擊喪生。埃及軍方正在調查責任方中，且向以色列提出勿煽動危害邊境安全的強烈警告措辭。

埃及官媒「開羅新聞」（Al-Qahera News）報導，加薩走廊南部城市拉法（Rafah）邊境附近靠費城走廊（Philadelphi Corridor）處，27日發生槍擊事件，一名埃及安全人員被射殺喪命。

報導稱，據埃及軍方調查，以色列軍隊先與巴勒斯坦抵抗團體（Palestinian resistance）交戰，促使埃及安全部隊採取防護措施，並對槍擊來源方向做出反應。

埃及軍方發言人哈菲茲（Gharib Abdel-Hafez ）表示，將對此事繼續查明責任方，並採取必要措施，防止此類事件再次發生。

哈菲茲向「開羅新聞」表示，埃及這幾個月來一直提出警告，以色列持續對費城走廊襲擊，已造成難以控制並可能會使緊張情勢升級的情況。

哈菲茲還強調，埃及對以色列在費城走廊軍事行動形成的影響提出嚴重警告，並稱國際社會也應注意，費城走廊以及埃及與加薩邊境情勢升級後，可能形成的嚴重後果。此不僅出於安全理由，也是為了確保人道主義援助可持續進入加薩地區。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）也報導，埃及警告不要對部署埃及邊境的埃及安全人員做出危害他們安全的行為，並指出，埃及將國家責任放在首位。

費城走廊總長14公里，寬100公尺，是埃及與加薩邊境之間的安全緩衝區，北起地中海，南至做為以色列和加薩邊境的克瑞沙洛邊界關卡（Kerem ShalomBorder Crossing）。

金字塔報稱，費城走廊也稱薩拉丁軸線（SaladinAxis），1979年埃及和以色列簽訂「和平協定」保障其安全。2005年以色列全面撤出加薩走廊後，即由埃及部署安全部隊在走廊靠埃及側巡邏。

以色列 埃及 槍擊

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