以色列空襲拉法避難帳篷 阿拉伯國家齊聲譴責

阿拉伯多國27日發聲明，譴責以色列近期空襲加薩拉法一座收容巴勒斯坦人的營地，造成至少逾40人喪命。數國稱此屠殺行為是明顯的戰爭罪和種族滅絕，並呼籲國際社會即刻干預。

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及外交部呼籲國際社會緊急採取行動，阻止以色列實施「強行驅趕巴勒斯坦人離開拉法」計畫。

拉法（Rafah）這座位於加薩走廊最南部，緊鄰埃及邊境的城市，是百萬巴勒斯坦平民為躲避以色列攻擊，逃自加薩各地的最後避難所。

作為主要調解國之一的卡達也表示，以色列在拉法的最新攻擊，可能會阻礙休戰和釋放人質協議的談判。

今年5月初隨著以色列向拉法派遣地面部隊後，由埃及、美國和卡達共同協調的幕後談判再度陷入僵局。

沙烏地阿拉伯外交部發表聲明，譴責以色列對拉法襲擊，特別強調以色列針對拉法西北邊「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（UNRWA）倉庫附近的襲擊。襲擊點是為流離失所巴勒斯坦人民提供庇護的帳篷營地。

報導引述加薩民防局（Gaza Civil Defence Agency）27日聲明稱，以色列對拉法一個難民帳篷空襲，造成至少逾40人死亡，許多屍體因轟炸而成「燒焦碳黑狀」。

加薩民防局官員穆加耶爾（Mohammad Al-Mughayyir）說：「我看到四處是焦黑破碎的屍體，還有被炸傷、流血不止的兒童、婦女和老人。」

穆加耶爾還說：「由於缺水，滅火也很困難，救援工作面臨重大挑戰。」

科威特外交部也譴責，以色列對拉法附近流離失所巴勒斯坦人臨時營地的襲擊，此行為形同向全世界暴露，「以色列公然的戰爭罪行以及前所未有的種族滅絕」。

波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council，GCC）呼籲，國際社會應立即堅決干預。

約旦則指責以色列犯下「持續的戰爭罪」，並進一步表示以色列轟炸拉法不僅是藐視國際法院裁決，也嚴重違反國際法和國際人道法。

對約旦河西岸占領區擁有限自治權的巴勒斯坦自治政府（PA）主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）和掌管加薩走廊的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas），皆指責以色列針對拉法避難居民「屠殺」（massacre）。