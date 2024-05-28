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國際譴責以色列空襲拉法 歐盟同意重啟援助團

中央社／ 加薩走廊拉法27日綜合外電報導

以色列昨夜空襲加薩走廊南部城市拉法，導致收容巴勒斯坦人的營地陷入火海，造成至少45死249傷。國際社會今天齊聲譴責以色列；歐盟則表示原則上同意重啟拉法援助團。

綜合法新社和路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩走廊（GazaStrip）衛生部統計，拉法（Rafah）空襲事件造成至少45人喪生、249人受傷。以色列表示已就這起「不幸的意外」以及對平民造成的影響展開調查。

以色列軍方說，昨晚是鎖定哈瑪斯成員攻擊並已擊斃兩名高階特工，但也引發火災，巴勒斯坦人和許多阿拉伯國家紛紛譴責這是「屠殺」。

此外，以色列和埃及軍方今天通報埃及和加薩之間的拉法邊境地區有「槍擊事件」，造成1名埃及衛兵身亡。兩軍都說正在調查此事。

●美籲以色列保護平民 加拿大擴大核發加薩人簽證

美國國家安全會議（NSC）發言人表示：「以色列有權追捕哈瑪斯，據我方了解這次空襲擊斃兩名對以色列平民發動攻擊的哈瑪斯高階恐怖分子…但正如我們先前表明，以色列必須採取一切可能的預防措施來保護平民。」

加拿大今天對以色列空襲拉法一事表示「震驚」，並宣布將向5000名加薩人核發簽證。當局現行計畫是對加拿大公民住在加薩的親屬核發1000張臨時簽證，如今數量變成5倍。

●安理會將緊急會商 歐盟擬派援助團

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在社群媒體發文說：「加薩沒有安全的地方。這種恐怖的事必須停止。」與此同時，外交官員表示，聯合國安全理事會明天將召開緊急會議討論這起空襲。

此外，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，歐盟各國外交部長今天同意與以色列召開會議，要求以方解釋為何無視於國際法院（ICJ）24日下令以色列停止拉法軍事行動的裁定。

波瑞爾說，歐盟今天原則上同意重啟拉法的歐盟邊境援助團（EUBAM），但也說歐盟將需要各方協議後才能推動。這個援助團自2007年哈瑪斯控制加薩以來就沒在運作。

●民間示威抗議以色列襲拉法

大約1萬人今天參與以色列駐巴黎大使館附近的示威活動，抗議以色列對拉法的致命砲擊。

示威群眾聚集地點距離法國首都巴黎市中心的大使館幾百公尺，其中有人高喊「我們都是加薩孩童」、「解放加薩」等其他支持巴勒斯坦的口號。

這場集會是「法國-巴勒斯坦團結聯盟」（France-Palestine Solidarity Association）主辦，巴黎警方表示約有1萬人參與。聯盟人員表示，以色列「在流離失所者的營地放火燒人民，而我們（法國）甚至沒有召見以色列大使要求說法，令人無法接受」。

以色列 歐盟 空襲

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