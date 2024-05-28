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以色列空襲45死 拉法難民不解「安全區」仍遇襲

中央社／ 加薩走廊拉法27日綜合外電報導

以色列空襲加薩拉法一座收容巴勒斯坦人的營地，至少45人喪命。倖存者今天清理現場，帳篷幾乎全數燒毀。有人說，他們按指示來到這個「安全區」，不明白為何遭攻擊。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）掌控的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部統計，這場空襲造成至少45人喪命、249人受傷。24歲的哈麥德（MohammedHamad）事後告訴法新社，受害者「不只受傷或死亡，還被燒得焦黑」。

哈麥德說：「我表親的女兒，不到13歲的孩子，也罹難了。砲彈碎片撕裂了她的臉，完全認不出五官。」

以色列軍方說，軍機昨晚「襲擊哈瑪斯在拉法的陣地」，擊斃2名哈瑪斯高階官員。

這場空襲在拉法的塔爾蘇爾坦（Tal Al-Sultan）地區營地引發火災，將帳篷和庇護所化為灰燼。

巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent Society）公布的影片顯示，救護車在夜裡一片混亂中奔向遇襲地區救出傷者，包括孩童。

無國界醫生組織（MSF）在社群平台X上寫道，組織在塔爾蘇爾坦支援的一座急救站已接收28名死者和180名傷者，其中許多人「遭受外傷，尤其是砲彈碎片造成，還有骨折與燒傷」。

無國界醫生組織緊急協調員約翰（Samuel Johann）說，傷者狀況穩定後，被轉送到附近的野戰醫院，但當地「醫療系統受到重創，加薩目前沒有醫衛設施可處理這麼多傷亡的事件」。

巴勒斯坦人今天清理營地，現場只餘燒黑的金屬板和燒焦的木板，帳篷庇護所幾乎什麼也不剩。

加薩民防機構主任穆哈伊爾（Mohammad al-Mughayyir）說：「我們看到燒焦的屍體和被撕裂的四肢，這是使用…飛彈造成大規模火災的結果。」

以色列先前要巴勒斯坦人撤離家鄉，這些人來到拉法尋求庇護，卻震驚地看著營地成為被攻擊的目標。

5個月前離開加薩北部的穆罕默德（AbuMuhammad）告訴法新社：「他們散發傳單，要我們前往塔爾蘇爾坦的人道區域，所以我們按照要求來到這裡…但昨天日落我正在吃晚餐時，突然好像有地震，地面劇烈震動。」

27歲的卡馬爾（Mohammed Abu Qamar）也說，他從加薩北部來到這座被以色列當局標示為「安全地帶」的營地，不明白為何會遇襲。

以色列政府今天說，正調查巴勒斯坦平民在前一晚空襲中遭受的「嚴重悲慘」影響。軍方也已展開調查。

以色列 巴勒斯坦 空襲

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