義國防部長嚴批以色列 在野黨提案承認巴勒斯坦建國

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）昨天對以色列做出迄今最嚴厲的批評，他表示，以色列對加薩（Gaza）地區平民的攻擊「已毫無正當性」。

義大利在野黨「五星運動」（5 Star Movement ）昨天也在國會提出動議，要求義大利政府承認巴勒斯坦的國家地位。

克羅塞托接受義大利電視台SkyTG24 訪問指出，該地區局勢愈來愈艱困，巴勒斯坦地區無辜的人民、婦女、孩童遭到壓迫，這些人跟哈瑪斯組織（Hamas）毫無關聯，這種做法已毫無正當性。

克羅塞托表示，在哈瑪斯偷襲以色列後，以色列必須解決問題，但從戰事第1天開始，義大利就提醒以色列必須採取不同方式反擊，要求以色列停止對拉法（Rafah）地區的攻擊，但義大利建言未獲聽取，「現在我們對當地局勢感到絕望」。

克羅塞托直言，他認為，以色列正在做的事情是「播下仇恨種子」，後果將波及子子孫孫，他理解以色列的動機，但希望以色列做出不同選擇，「哈瑪斯組織是一回事，巴勒斯坦人民是另一回事。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）上週會晤巴勒斯坦自治政府總理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）後，義大利政府宣布將提供3500萬歐元援助加薩地區平民，其中500萬歐元將捐給聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）。

義大利在野黨「五星運動」採取更積極支持巴勒斯坦的立場，五星運動昨天在國會提出動議，要求義大利政府正式承認巴勒斯坦建國。

西班牙、挪威、愛爾蘭上周宣布，正式在28日承認巴勒斯坦建國，並呼籲其他歐洲國家跟進。

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