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以色列夜襲難民營造成45死249傷 內唐亞胡稱「不幸意外」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
國防軍26日夜襲拉法釀難民營大火，導致45人葬身火窟、200多人受傷。路透
國防軍26日夜襲拉法釀難民營大火，導致45人葬身火窟、200多人受傷。路透

法新社報導，以色列國防軍26日夜襲南部城市拉法，國防軍第一時間稱此行動精準鎖定哈瑪斯資深成員，但是炸彈擊中難民區帳篷引發大火，導致45人葬身火海、249人受傷。總理內唐亞胡27日回應稱致命空襲是「不幸的意外」，以哈和談恐怕再度受阻。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，內唐亞胡27日告訴國會：「儘管我們盡了最大努力，昨天還是發生不幸的意外。我們正在調查整起事件。」

國際法院24日勒令以色列停止對拉法的軍事行動，隔2天國防軍便夜襲當地，導致難民逃生不及造成嚴重傷亡，兒童焦黑的屍體畫面引發國際社會一片撻伐。

美國描述空襲後的現場是毀滅性的，除了約旦和埃及譴責以色列，法國總統馬克宏在社群平台X表達憤慨，歐盟外交政策負責人也表示強烈譴責。

以色列 空襲 美國

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