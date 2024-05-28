加拿大：對公民加薩親屬核發5000張臨時簽證

加拿大今天表示，將根據一項特別計畫，對住在飽受戰火蹂躪加薩走廊的加拿大公民的親人，核發5000張臨時簽證。此舉是為一旦他們將來能夠離開當地預作準備。

路透社報導，移民部在聲明中指出，加拿大去年12月宣布這項對加薩的特別計畫，現在再將原本的1000張臨時居留簽證增加。

移民部長米勒（Marc Miller）說：「雖然目前不可能離開加薩，但情勢隨時可能改變。將上限提高，隨著情勢演變，我們準備好幫助更多人。」

米勒之前曾經表示，要離開加薩極度困難，端賴以色列批准。

官員今天指出，以軍其中一起最新空襲在加薩最南端拉法巿（Rafah）一個帳篷林立的營區引發大火，造成45人喪生。這事件引發全球領袖強烈不滿。

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