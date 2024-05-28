快訊

颮線出現！吳德榮：今鋒面南下 防雷擊強風瞬間大雨

獨／退役女士官監工「坑」走陸官2機具變賣 檢憲調查

竹市高樓火警濃煙「煙囪效應」 60人嗆傷、2勇消殉職

加拿大：對公民加薩親屬核發5000張臨時簽證

中央社／ 渥太華27日綜合外電報導

加拿大今天表示，將根據一項特別計畫，對住在飽受戰火蹂躪加薩走廊的加拿大公民的親人，核發5000張臨時簽證。此舉是為一旦他們將來能夠離開當地預作準備。

路透社報導，移民部在聲明中指出，加拿大去年12月宣布這項對加薩的特別計畫，現在再將原本的1000張臨時居留簽證增加。

移民部長米勒（Marc Miller）說：「雖然目前不可能離開加薩，但情勢隨時可能改變。將上限提高，隨著情勢演變，我們準備好幫助更多人。」

米勒之前曾經表示，要離開加薩極度困難，端賴以色列批准。

官員今天指出，以軍其中一起最新空襲在加薩最南端拉法巿（Rafah）一個帳篷林立的營區引發大火，造成45人喪生。這事件引發全球領袖強烈不滿。

加拿大 移民 簽證

延伸閱讀

以軍襲加薩平民涉戰爭罪 國際特赦組織籲ICC法辦

《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》影評：咬牙的爽感，見證暗黑天使崛起

NBA／柯瑞乾妹與大谷翔平合照 高身長驚艷眾人

伊朗直升機墜毀罕見求援！美國務院：因後勤問題無法協助

相關新聞

以軍空襲拉法難民營45死249傷 總理稱「不幸的意外」

以色列總理內唐亞胡今天表示，昨晚造成加薩走廊最南端拉法巿一個流離失所者營地遇襲的致命空襲是「不幸的意外」，以色列政府正展...

反擊哈馬斯 以空襲拉法釀45死

衛報報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯廿六日從加薩拉法發射火箭攻擊以色列特拉維夫，是四個月來首次發動長射程火箭攻擊，以軍幾小時...

以巴問題 中阿將有「共同聲音」

「中國—阿拉伯國家合作論壇」部長級會議將於周四在北京登場，大陸外交部副部長鄧勵昨天在關於上述會議的記者會指出，大陸外長王...

釀逾2百死傷...以色列認空襲中有平民喪生 仍控哈瑪斯先發動戰爭

英國天空新聞報導，以色列政府發言人海曼（Avi Hyman）表示，以色列對於在拉法針對哈瑪斯指揮官空襲行動的初步調查發現...

以色列「懲罰性措施」命西班牙領事館 6月起停止服務巴勒斯坦人

以色列今天宣布，已通知西班牙駐耶路撒冷領事館自6月1日起停止向巴勒斯坦人提供領務服務，這是以色列對西班牙宣布將承認巴勒斯...

以色列空襲拉法收容區釀35死，哈瑪斯否認重啟談判傳聞

以色列5月26日空襲拉法一處巴勒斯坦人收容區，該地大火肆虐，根據加薩衛生部統計，目前已知至少35人喪生；以色列表示攻擊目標是該地區的哈瑪斯武裝人員，並指稱其35死根據「精確情報」出擊。空襲發生在哈瑪斯時隔4個月再次向特拉維夫發射8枚火箭彈之後，火箭彈大多被攔截。《路透社》等國際媒體報導，攻擊發生之際，以色列和哈瑪斯正準備於下週展開停火談判，但哈瑪斯高層卻否認這項傳聞，表示現在加薩最需要的是以色列全面停止侵略與攻擊，「我們不需要新的談判。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。