以軍空襲拉法難民營45死249傷 總理稱「不幸的意外」
以色列總理內唐亞胡今天表示，昨晚造成加薩走廊最南端拉法巿一個流離失所者營地遇襲的致命空襲是「不幸的意外」，以色列政府正展開調查。
法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天告訴國會：「在拉法（Rafah），我們撤離100萬名不受影響的居民，儘管我們盡了最大努力，昨天還是發生不幸的意外。」
他還表示，「我們正在調查本案，會作出結論」。
加薩衛生部通報，昨天深夜那場空襲引發大火，烈焰在流離失所的加薩人搭設大批帳篷地區延燒，有45人命喪火窟、249人受傷。
昨天這場空襲使得以色列面臨包括來自中東地區，以及歐洲聯盟、法國、聯合國的一波國際譴責聲浪。
美國今天表示，以色列必須盡一切可能，努力地避免平民傷亡。
美國國家安全會議（National Security Council）發言人今天在聲明中指出：「我們已經表明，以色列必須採取可能保護平民的每一項預防措施。我們正與以色列國防軍（IDF）和當地夥伴積極接洽，以評估所發生的事。」
「以色列國防軍昨晚空襲拉法後，造成數十名無辜巴勒斯坦人罹難，震憾人心的圖像令人心碎。」
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