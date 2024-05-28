以巴問題 中阿將有「共同聲音」

「中國—阿拉伯國家合作論壇」部長級會議將於周四在北京登場，大陸外交部副部長鄧勵昨天在關於上述會議的記者會指出，大陸外長王毅將在會議上與阿拉伯國家外長就巴勒斯坦問題繼續深入探討，形成「中阿共同的聲音」，目標就是要盡快結束加薩衝突，實現和平，同時推動國際社會以更大的決心和更具體的行動落實「兩國方案」，最終實現中東地區的長治久安。

據大陸外交部發布，針對中東局勢和以哈衝突，鄧勵表示，從近期看，中方要求的是立即停火止戰，切實落實聯合國安理會通過的停火決議。要著力緩解人道危機，包括保障人道救援，反對強制遷徙巴勒斯坦人民和對加薩民眾的集體懲罰。

「中國—阿拉伯國家合作論壇」部長級會議將於五月卅日在北京舉行，大陸國家主席習近平將出席會議開幕式並發表主旨演說。

據大陸外交部發布，王毅將與阿方主席、茅利塔尼亞外長馬爾祖克共同主持會議，阿拉伯國家外長或代表及阿盟秘書長將出席。巴林國王哈馬德、埃及總統塞西、突尼西亞總統賽義德、阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德也應習近平邀請，將於五月廿八日至六月一日對中國大陸進行國是訪問。

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