反擊哈馬斯 以空襲拉法釀45死

衛報報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯廿六日從加薩拉法發射火箭攻擊以色列特拉維夫，是四個月來首次發動長射程火箭攻擊，以軍幾小時後反擊空襲拉法，造成至少四十五人喪命、二四九人受傷；由於擊中難民帳篷區域，巴勒斯坦紅新月會憂心死亡人數恐再攀升。

哈瑪斯廿六日從拉法朝特拉維夫及以色列中部地區發射八枚火箭，這是繼今年一月以來再度以長射程火箭攻擊以色列中部。絕大多數火箭都被攔截，不過有二名女性避難時受到輕傷。

以軍隨即展開報復，空襲擊中哈瑪斯資深成員所在的帳篷設施，「本次行動是依據精準情報精準投放彈藥」，擊殺哈瑪斯於約旦河西岸的軍事參謀長以及其他資深成員，以方「知悉空襲引發火災，造成那個地區有數位平民受到傷害」。

不過，巴勒斯坦紅新月會稱，遇襲區域是以色列指定的「人道區域」，先前以軍宣稱將進攻拉法時，要求民眾撤往該區域躲避。

哈瑪斯媒體辦公室表示：「以軍犯下可怕大屠殺，對位在拉法西北部聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的巴卡薩特流離失所者收容中心，蓄意進行密集轟炸。」

哈瑪斯衛生部在聲明中指出，以軍空襲造成四十五人喪生，二四九人受傷，「他們大部分是孩童和婦女」。

加薩民防機構指出，以色列這波空襲的區域，有十萬名流離失所者住在當地。紅十字國際委員會表示，所屬一處野戰醫院正收治「一波湧入的傷患，尋求治療外傷和燒燙傷」，並且通報其他醫院也收治大量患者。

以色列對加薩最南端城市拉法的襲擊，受到密切關注，特別是國際法院上周五已命令以色列「立即」停止當地的軍事進攻。儘管國際法院幾乎沒有任何有效手段來執行其命令，但此舉向以色列總理內唐亞胡政府施加了更大的壓力，要求其控制對加薩的襲擊並減少平民傷亡。

五月初以軍宣布將進攻之前，約有一百五十萬人在拉法避難。在遇襲地區進行急難救助的英國參加史密斯說，儘管聯合國估計，過去幾周有超過八十萬人逃離拉法，但該地區仍人口稠密，難民們的帳篷「非常緊密」，空襲和砲火引發的火災，可能迅速蔓延，造成災難性後果。

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