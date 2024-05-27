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釀逾2百死傷...以色列認空襲中有平民喪生 仍控哈瑪斯先發動戰爭
英國天空新聞報導，以色列政府發言人海曼（Avi Hyman）表示，以色列對於在拉法針對哈瑪斯指揮官空襲行動的初步調查發現，空襲引發火災導致巴勒斯坦人死亡，但仍指責哈瑪斯發動戰爭。
哈瑪斯時隔四個月再度於26日發射火箭，攻擊以色列特拉維夫，以國國防軍幾小時內反擊空襲加薩南部城市拉法，造成至少45人喪命、兩百多人受傷。罹難者約半數是老弱婦孺。
海曼在記者會上表示：「哈瑪斯恐怖分子昨天從拉法向以色列中部發射八枚火箭。如果鐵穹系統沒有攔截，可能會造成重大傷亡。火箭是從距離以色列國防軍（IDF）活動地點800公尺處發射。隨著國防軍逼近，哈瑪斯武裝分子在一間清真寺和學校間，藏身於平民中開槍。火箭發射後不久，我們就摧毀了發射器。這就是哈瑪斯在自家平民掩護下進行恐怖活動的方法。」
海曼又說：「昨晚，以色列國防軍鎖定兩名哈瑪斯指揮官，他們的雙手沾滿以色列人的鮮血。初步報告指出，攻擊後發生火災，似乎奪走平民的生命。平民死亡令人極度悲傷，但這就是哈瑪斯挑起且想要的戰爭。」
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