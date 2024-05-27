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哈瑪斯衛生部：以色列空襲拉法 增至45死249傷

中央社／ 拉法27日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天表示，以色列空襲加薩拉法巿一處流離失所者收容中心，造成的死亡人數已攀升至45人。

法新社報導，加薩走廊（Gaza Strip）衛生部發布更新先前傷亡數字的聲明指出：「拉法（Rafah）昨天的屠殺，導致45名烈士犧牲，包括23名女性、孩童及長者。另有249人受傷。」

另一方面，以哈衝突調停國卡達今天指稱，以色列對拉法附近的最新空襲，恐阻礙休戰談判及人質釋放協議的達成。

卡達外交部表示，該國憂心以色列的轟炸將使當前調停努力更形複雜，並對達成立即永久停火協議一事構成阻礙。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦

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