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以色列篝火節取消 朝聖者闖活動地點與警爆衝突

中央社／ 耶路撒冷26日綜合外電報導

以色列當局因應黎巴嫩火箭彈攻擊，關閉北部宗教節慶「篝火節」活動地點，但仍有數以百計猶太朝聖者闖入，與警方爆發衝突。3年前，45人在這裡因踩踏事件喪生。

路透社報導，2021年一年一度的篝火節（LagB'Omer）發生踩踏悲劇後，警方限制參加人數。往年通宵達旦的祈禱、神秘的歌曲和舞蹈都會吸引數以萬計的人群前來。

儘管場地已經關閉，警方表示，週末期間仍有數以千計朝聖者試圖闖入，數百人設法進入會場。他們損壞財物並向警察投擲物品，有19名員警受傷。

以色列媒體報導指出，闖入的民眾有多人受傷，至少一名員警因涉嫌推倒一名老人而被停職，警方表示正在調查現場的其他事件。

以色列 猶太 黎巴嫩

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