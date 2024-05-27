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以軍襲加薩平民涉戰爭罪 國際特赦組織籲ICC法辦

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導

國際特赦組織（Amnesty International）今天敦促國際刑事法院（ICC）著手調查以色列最近3起攻擊，說這3起攻擊造成44名巴勒斯坦平民喪生，其中包括32名孩童。

法新社報導，國際刑事法院首席檢察官卡林汗（Karim Khan）上週以涉嫌戰爭罪和違反人道罪為由，申請對以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）以及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」高層領袖辛瓦（Yahya Sinwar）等人發出逮捕令。

國際特赦組織今天表示，以色列最近發動的3起攻擊，其中一次在4月16日襲擊加薩（Gaza）中部的馬加齊（al-Maghazi）難民營；另兩次於4月19日和20日襲擊加薩南部的拉法（Rafah），都「進一步證明以軍在加薩犯下全面性戰爭罪行」。

國際特赦組織高階主管格瓦拉-羅沙斯（ErikaGuevara-Rosas）說：「所記錄到的種種案例，清楚顯示出過去7個月的攻擊模式，以軍藐視國際法，殺害巴勒斯坦平民，而完全不受懲罰，其草菅人命歷歷在目。」

在國際特赦組織的自行調查中，訪問17名倖存者和目擊者，並實地參訪一家治療受傷人員的醫院。

國際特赦組織說，4月16日，以色列對馬加齊難民營發動空襲，造成10名4至15歲的孩童身亡，以及5名男子喪生，另有十多名居民受傷。

國際特赦組織表示：「炸彈就落在市場街道中心，當時有孩子們在桌上足球台四周玩耍。」

國際特赦組織說，在拉法，兩天期間發動的兩起攻擊造成29名平民身亡。

這個團體指出，4月19日，以色列發射的炸彈擊中民眾拉德萬（Abu Radwan）在西拉法（West Rafah）的住宅，造成家族9人喪生，其中包括6名兒童。

國際特赦組織說，4月20日，一次襲擊摧毀了阿布德拉爾（Abdelal）家族在拉法東部的住處，造成20名家人死亡，包括16名兒童。

以色列 國際特赦組織 巴勒斯坦

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