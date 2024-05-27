火速反擊！以色列空襲拉法人道區釀35死 哈瑪斯時隔4個月再射火箭
衛報報導，哈瑪斯時隔4個月再度於26日發射火箭，攻擊以色列首都特拉維夫，以國國防軍幾小時內反擊空襲加薩南部城市拉法，造成至少35人喪命、數十人受傷；由於擊中帳篷設施，巴勒斯坦紅新月會憂心死亡人數恐再攀升。
國防軍證實消息表示，26日空襲擊中哈瑪斯資深成員所在的帳篷設施；依據現場畫面可見空襲造成嚴重破壞。
路透指出，國防軍表示26日空襲擊中哈瑪斯位於拉法的設施，且稱「本次行動是依據精準情報精準投放彈藥」，擊殺哈瑪斯於約旦河西岸的參謀長，以及其他資深成員。
另外，巴勒斯坦紅新月會稱，遇襲區域是以色列指定的「人道區域」，並非國防軍5月下令撤離的地區。
哈瑪斯26日從拉法朝特拉維夫及以色列中部地區發射8枚火箭，這是繼今年1月以來再度攻擊以色列境內領土。絕大多數火箭都被攔截，不過有2名女性避難時受到輕傷。
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