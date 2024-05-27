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以哈本周重啟停火談判？ 哈瑪斯嗆沒必要 以軍行動未歇

聯合報／ 編譯高詣軒盧思綸／綜合報導
知情官員透露，繼美以情報機構負責人和卡達總理會面後，以色列和哈瑪斯有望在下周重啟停火談判。圖為國防軍25日空襲拉法畫面。法新社
知情官員透露，繼美以情報機構負責人和卡達總理會面後，以色列和哈瑪斯有望在下周重啟停火談判。圖為國防軍25日空襲拉法畫面。法新社

華爾街日報、紐約時報及路透廿五日引述知情官員報導，美以情報首長和卡達總理上周在法國巴黎會晤後，本周有望重啟加薩停火談判。但是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯說，先前同意的停火提案遭以方拒絕，沒必要再談。國際法院（ICJ）廿四日雖裁決以色列應立即停止在南加薩拉法市的攻勢，但以軍行動未歇，德國與西班牙分別譴責以色列違反國際法，並犯下種族滅絕罪。

以色列官員指稱，以國情報機構摩薩德局長巴尼亞、美國中情局（CIA）局長伯恩斯及卡達總理穆罕默德廿四日已商討本周重啟談判事宜。三人上周末初步討論。未來協商將根據居間斡旋的卡達和埃及，所主導的新提案，美方也積極參與，惟條件尚不明朗。

相關斡旋人員說，重啟談判取決哈瑪斯是否同意參與，已與哈瑪斯接洽，但尚未答應。以媒曾放出廿八日在開羅恢復談判的風聲，但哈瑪斯駁斥並無確定日期。

哈瑪斯高官哈姆丹廿五日接受卡達半島電視台電話訪問時表明，哈瑪斯五月稍早已接受卡、埃的停火提案，只是以方不答應，「我們不需新談判」。他也說，若沒有可靠保證以方會接受新提案，這代表以方將有更多時間繼續侵略加薩。哈方當前的迫切要求，就是以軍撤離加薩並停止一切侵略。

加薩新停火談判醞釀數月，卻遲未達成。此前談判的爭點包括哈瑪斯要求永久停火，並持續統治加薩，以方則只想暫時停戰，以利日後消滅哈瑪斯。其他還有休戰期間以軍從加薩撤軍的程度，以及以方是否同意加薩居民自由在加薩遷徙。雙方也在釋放以色列人質換取巴勒斯坦囚犯獲釋的人數上相左。

以色列 卡達 巴勒斯坦

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