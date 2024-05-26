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近四月來首次！哈瑪斯稱向特拉維夫發射火箭 以色列稱目前無傷亡通報

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯聲稱，他們近四個月來首次對以色列的特拉維夫地區發射火箭。火箭的殘骸26日掉落在特拉維夫市附近的海爾茲利亞一所學校外人行道。路透
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯聲稱，他們近四個月來首次對以色列的特拉維夫地區發射火箭。火箭的殘骸26日掉落在特拉維夫市附近的海爾茲利亞一所學校外人行道。路透

英國BBC報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯聲稱，他們近四個月來首次對以色列的特拉維夫地區（Tel Aviv）發射火箭。以國軍方表示，至少有八枚火箭從加薩南部拉法發射，已攔截多枚，目前尚未傳出傷亡通報。

火箭警報也有在其他城鎮響起，包括特拉維夫市附近的海爾茲利亞（Herzliya）和佩塔提克瓦（Petah Tikva）。以國媒體也發布了海爾茲利亞一棟建築中的花園發現飛彈碎片的畫面。

另一支在社交媒體發布的影片顯示，距離特拉維夫市15公里的卡法薩巴（Kfar Saba）附近一處空地上有個巨大的坑，顯然是掉落的火箭所造成的。

以色列緊急醫療服務機構「紅大衛盾會」（Magen David Adom）表示，許多人因急性焦慮（acute anxiety）而正在接受治療。

哈瑪斯武裝支翼「卡薩姆旅」在其「紙飛機」（Telegram）頻道聲稱，他們對特拉維夫發動「大規模」飛彈襲擊。特拉維夫是以色列最大城。

火箭襲擊發生之際，以國加強對拉法的攻擊，儘管國際法院（ICJ）本周裁定以國必須立刻中止對加薩的攻擊。

以色列 哈瑪斯 火箭 飛彈

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