快訊

中職／悍將攻蛋3場破5萬人、帶財5千萬 場均躍居聯盟第一

高雄千萬藍寶堅尼遭棒擊！兩人亂棒狂砸「Urus」58下 專挑車窗下手

卸任一周就神隱？蔡英文缺席黨職改選 民進黨中央地方「無人知」

埃及放行了！援助物資卡車經以色列控制關卡 開始駛入加薩

中央社／ 開羅26日綜合外電報導
載運援助物資的卡車今天開始經由以色列控制的克瑞沙洛邊界關卡，從埃及駛入加薩走廊。圖為克瑞沙洛過境點入口處。路透
載運援助物資的卡車今天開始經由以色列控制的克瑞沙洛邊界關卡，從埃及駛入加薩走廊。圖為克瑞沙洛過境點入口處。路透

埃及媒體「開羅新聞」（Al-Qahera News）報導，載運援助物資的卡車今天開始經由以色列控制的克瑞沙洛（Kerem Shalom）邊界關卡，從埃及駛入加薩走廊（Gaza Strip﹚。

根據法新社，總共「200輛卡車」之前已從拉法（Rafah）邊界關卡的埃及一側，向南移動約4公里，來到克瑞沙洛關卡。自從5月初以色列占領拉法關卡的巴勒斯坦一側後，拉法關卡便關閉至今。

只要以色列軍隊仍掌控拉法關卡的巴勒斯坦一側，埃及就拒絕協調經由拉法關卡運送援助物資。

美國白宮表示，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）24日與美國總統拜登（Joe Biden）通話時，同意讓援助物資經由南加薩另一個邊界關卡克瑞沙洛送進加薩。

開羅新聞並未說明有多少輛卡車已經通過檢查、進入被封鎖的加薩，只報導「4輛油罐車」已經跨越邊界並開往醫院。

路透社報導，由於拉法關卡關閉，一些原定送往加薩的補給食品已開始腐壞。

以色列 加薩走廊 埃及 巴勒斯坦 美國

延伸閱讀

「加薩戰爭是種族滅絕」…西班牙防長：承認巴勒斯坦國非反對以色列

以遭半裸遊街刺青師男友 遺體尋獲

以哈有望下周重啟停火談判 哈瑪斯否認有具體日期

玩文字遊戲？以色列不甩國際法院裁決 國安顧問：不會種族屠殺就好

相關新聞

埃及放行了！援助物資卡車經以色列控制關卡 開始駛入加薩

埃及媒體「開羅新聞」（Al-Qahera News）報導，載運援助物資的卡車今天開始經由以色列控制的克瑞沙洛（Kerem...

「加薩戰爭是種族滅絕」…西班牙防長：承認巴勒斯坦國非反對以色列

西班牙國防部長羅布雷斯今天表示，在加薩走廊（Gaza Strip）的衝突是一場「真正的種族滅絕」。西班牙決定承認巴勒斯坦...

國際法院令停攻拉法 以色列不甩 美媒：不排除新一輪談判

荷蘭海牙的聯合國主要司法機構國際法院（ICJ），24日出判決，命令以色列立即停止在南加薩拉法市的攻勢；但據BBC報導，目...

以遭半裸遊街刺青師男友 遺體尋獲

以色列上周尋獲遭哈瑪斯擄走的22歲德籍以色列裔女刺青師魯克（Shani Louk）遺體，最新消息指，魯克男友拉杜（Ori...

星期人物／建議ICC逮捕以哈領袖 喬治克隆尼妻子阿瑪爾是何方神聖

好萊塢巨星喬治克隆尼的律師妻子阿瑪爾再度成為國際焦點，這次不是穿華服走奧斯卡星光大道，而是國際刑事法院（ICC）對以色列總理內唐亞胡及哈瑪斯領袖發布逮捕令，阿瑪爾是法院諮詢的專家之一。夫妻共同成立的「克隆尼正義基金會」（CFJ）因對以哈衝突的平民死傷未置一詞，飽受批評，阿瑪爾以具體行動表明20年來捍衛人權的立場不曾改變。

以哈有望下周重啟停火談判 哈瑪斯否認有具體日期

路透報導，一位知情官員不具名透露，繼美以情報機構負責人和卡達總理會面後，以色列和哈瑪斯有望在下周重啟停火談判，不過哈瑪斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。