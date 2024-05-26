「加薩戰爭是種族滅絕」…西班牙防長：承認巴勒斯坦國非反對以色列
西班牙國防部長羅布雷斯今天表示，在加薩走廊（Gaza Strip）的衝突是一場「真正的種族滅絕」。西班牙決定承認巴勒斯坦的國家地位後，與以色列的關係惡化。
羅布雷斯（Margarita Robles）是在接受西班牙國家電視台（TVE）訪問時做出前述評論，呼應副總理狄亞士（Yolanda Diaz）的說法；狄亞士本週稍早也稱加薩衝突是種族滅絕。
羅布雷斯在訪談中說：「我們不能忽視正在加薩發生的事情，這是一場真正的種族滅絕。」她也討論了俄羅斯全面入侵烏克蘭，以及在非洲發生的衝突。
南非先前在國際法院（ICJ）控告以色列對巴勒斯坦人實施種族滅絕，以色列則強烈駁斥這項指控。
羅布雷斯也指出，馬德里承認巴勒斯坦國並非反對以色列，而是為了有助「結束在加薩的暴力」。
她說：「這不是在反對任何人，這不是反對以色列這個國家，也不是反對我們尊重的以色列人民。」
由於今天是猶太安息日（Sabbath），路透社無法立即聯繫到以色列官員請求置評。
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