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支援加薩臨時救援碼頭作業 美軍4船因大浪擱淺

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美軍中央司令部今天表示，為加薩（Gaza）一座臨時碼頭提供支援作業的4艘美國陸軍船隻在大浪中擱淺，以色列正協助後續的復原工作。這座浮動的碼頭是為輸送救援物資給加薩人民而臨時建造。

美軍中央司令部（US Central Command,CENTCOM）在聲明中表示：「這些船隻脫離了繫泊裝置，其中兩艘船停在碼頭附近的海灘上，第3艘和第4艘船擱淺在阿什克隆（Ashkelon）附近的以色列海岸。」

聲明中提到：「美國的人員不會進入加薩，目前也尚未接獲人員受傷的通報，碼頭仍完全正常運作。」聲明中並說，以色列海軍正協助讓船隻復原。

法新社根據官方數據所做的統計，加薩正經歷有史以來最血腥的戰爭。哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動史無前例的襲擊後，引爆這場以哈戰爭。當時哈瑪斯襲擊以色列導致超過1170人喪生，其中大多為平民。

而根據哈瑪斯治下的加薩衛生部，以色列隨後對加薩展開的報復攻擊，迄今已造成至少3萬5800喪命，其中大部分是婦孺。

以色列圍困加薩，讓該地區240萬人無法獲得生活所需的大部分乾淨用水、食物、藥品和燃料。

美國總統拜登3月時曾表示，興建加薩臨時碼頭是為了緩解以色列禁止各方由陸路向加薩運送人道救援物資的限制。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）昨天告訴記者，自浮動碼頭5月17日開始運作以來，世界糧食計劃署（World Food Programme）已獲97輛卡車載運物資（進入加薩）。

他表示，在運送物資進入的最初幾天，對（生活）絕望的人們偷走了一些卡車上要運往倉庫的物資，但現在情況已經穩定下來。

美軍中央司令部表示，截至昨天為止，已有1005公噸援助物資藉海路運送到海灘的轉運點，其中903公噸的物資已從轉運點分送到聯合國的倉庫。

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