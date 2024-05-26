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國際法院令停攻拉法 以當耳邊風
荷蘭海牙的聯合國主要司法機構國際法院（ICJ），廿四日就南非十六日提起的訟案做出判決，命令以色列立即停止在南加薩拉法市的攻勢。也在海牙的國際刑事法院廿日才對以國總理內唐亞胡及防長葛朗特發出逮捕令，因此這是不到一周，以國在國際性法庭迭受重擊，使愈來愈孤立的以國面臨更大國際壓力。
但據BBC廿五日報導，目前沒跡象顯示，以國將因該裁判而改變其路線。以軍坦克正逼近拉法市中心，且就在宣判時，以軍的一波波空襲才造成拉法上空竄起滾滾濃煙。
該訟案指控以國對巴勒斯坦人做出種族滅絕行為，內唐亞胡辦公室廿五日聲明駁斥為子虛烏有、可恥，不道德又令人反感。以國最重要盟友美國的白宮國安會發言人僅稱，美方對拉法的立場至今清楚且一致。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾說，歐盟將必須選擇究竟是挺國際法治機構、還是挺以。
該裁決雖具國際法拘束力，但ICJ並無執行權，若由安理會商討採取制裁行動執行裁決，常任理事國美國仍可一票否決。耶路撒冷希伯來大學教授沙尼說，雙邊國家制裁有可能，例如降級外交關係或限制武器出口。
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