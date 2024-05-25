以色列堅稱 拉法行動不會有巴勒斯坦人毀滅危險
國際法院（ICJ）下令以色列「立即」停止在拉法（Rafah）軍事行動後，以色列今天回應，在這個加薩（Gaza）南端城市的行動不會有「巴勒斯坦平民面臨毀滅的危險」。
法新社報導，以色列拒絕國際法院的裁定，堅稱在拉法的軍事行動符合國際法。
以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）在與外交部發言人的聯合聲明中指出：「以色列將維持拉法關卡開放，讓人道援助物資由埃及這方進入，並將避免恐怖團體控制這個通道。」
白宮指出，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天與美國總統拜登通話，同意經由克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）讓聯合國援助物資進入加薩。
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