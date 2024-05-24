國際法院裁決出爐！下令以色列中止拉法攻勢 面臨前所未見法律壓力
美國CNN報導，國際法院（ICJ）下令以色列中止對拉法軍事行動，並要求以國一個月內提交報告說明進行關於ICJ命令措施的進展。南非先前向國際法院請求採取緊急措施，命令以色列「停止在加薩走廊的軍事行動」，包括在拉法發動的攻勢。
國際法院院長薩拉姆（Nawaf Salam）表示：「以色列必須立即中止其在拉法的軍事攻擊，及任何可能為加薩的巴勒斯坦族群生活條件帶來損傷，造成全面和部分實際破壞的行動。」
國際法院表示，以國必須採取有效措施確保聯合國實況調查團和調查機構能調查「種族滅絕指控」，及開放拉法邊境過境點以提供人道援助。
國際法院的裁決具有約束力，但無法被強制執行。儘管以國是聯合國「防止及懲治滅絕種族罪公約」（Genocide Convention）的締約國，但國際法院無法迫使以國政府改變其在加薩的軍事計畫。
特拉維夫大學國際法教授利布里奇（Eliav Lieblich）告訴CNN，以國不太可能遵守命令，但這項裁決仍將對以國政府和官員施加「前所未見的法律壓力」，使其「即使在盟友間也處於極度孤立的境地，可能影響以國獲得武器，甚至帶來其他制裁」，「也導致以國社會中有強烈的孤立感」。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言