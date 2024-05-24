國際法院裁決出爐！下令以色列中止拉法攻勢 面臨前所未見法律壓力

美國CNN報導，國際法院（ICJ）下令以色列中止對拉法軍事行動，並要求以國一個月內提交報告說明進行關於ICJ命令措施的進展。南非先前向國際法院請求採取緊急措施，命令以色列「停止在加薩走廊的軍事行動」，包括在拉法發動的攻勢。

國際法院院長薩拉姆（Nawaf Salam）表示：「以色列必須立即中止其在拉法的軍事攻擊，及任何可能為加薩的巴勒斯坦族群生活條件帶來損傷，造成全面和部分實際破壞的行動。」

國際法院表示，以國必須採取有效措施確保聯合國實況調查團和調查機構能調查「種族滅絕指控」，及開放拉法邊境過境點以提供人道援助。

國際法院的裁決具有約束力，但無法被強制執行。儘管以國是聯合國「防止及懲治滅絕種族罪公約」（Genocide Convention）的締約國，但國際法院無法迫使以國政府改變其在加薩的軍事計畫。

特拉維夫大學國際法教授利布里奇（Eliav Lieblich）告訴CNN，以國不太可能遵守命令，但這項裁決仍將對以國政府和官員施加「前所未見的法律壓力」，使其「即使在盟友間也處於極度孤立的境地，可能影響以國獲得武器，甚至帶來其他制裁」，「也導致以國社會中有強烈的孤立感」。

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