加薩指以軍毀滅性空襲釀26死 以方稱準備好新一輪休戰談判
以色列今天對加薩走廊發動毀滅性的空襲，同時也表示準備恢復與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）之間已停滯的談判，以達成休戰和釋放人質協議，讓去年10月7日爆發的以哈戰爭停頓下來。
加薩走廊（Gaza Strip）民防機構說，黎明前的兩度空襲已造成加薩市（Gaza City）26人死亡，其中包括15名兒童。
加薩走廊民防當局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）說，其中1次的空襲擊中達拉傑地區（Daraj）1戶人家房屋，造成16人死亡，另1次空襲造成1座清真寺院子內10人死亡。
以色列軍方沒有立即發表評論。
在加薩走廊賈巴利亞（Jabalia）和拉法（Rafah）也發生激烈巷戰，哈瑪斯戰士及其盟友伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）說，他們向以色列軍隊發射迫擊砲彈。
由於3個歐洲國家22日表明將承認巴勒斯坦為獨立國家，以色列及總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）面臨來自國際社會的停火壓力日增。
尼坦雅胡辦公室表示，戰爭內閣已要求談判代表團「繼續磋商讓人質獲釋」。
國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）20日以涉嫌戰爭罪和危害人道罪為由，申請對以色列總理尼坦雅胡以及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」高層領袖辛瓦（Yahya Sinwar）等人發出逮捕令。
以色列外交部資深官員布利斯坦（Jacob Blitstein）今天告訴愛爾蘭、挪威和西班牙的外交人員，3個國家在下週承認巴勒斯坦國家地位後，將會為3國與以色列的關係帶來「嚴重後果」。
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