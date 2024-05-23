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南非請求下令以色列在加薩停火 國際法院即將裁決

中央社／ 海牙23日綜合外電報導

聯合國最高司法機關國際法院（ICJ）今天說，將在明天裁決南非所提出，命令以色列加薩走廊（Gaza Strip）停火的請求。

南非已向國際法院請求採取緊急措施，命令以色列「停止在加薩走廊的軍事行動」，包括在拉法市（Rafah）發動的攻勢。

國際法院裁決國家之間的爭端，其裁決具有約束力，但它無權強制執行這些裁決。例如，它曾命令俄羅斯停止入侵烏克蘭，但徒勞無功。

國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）20日以涉嫌戰爭罪和危害人道罪為由，申請對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖辛瓦（Yahya Sinwar）等人發出逮捕令後，國際法院明天對以色列不利的裁決將增加國際法律壓力。

在上週國際法院聽審中，南非指控以色列在加薩走廊的「種族滅絕」達到一個「新的可怕階段」。以色列對拉法發動攻擊，拉法是加薩走廊最後一個面臨地面入侵的地區。

以色列律師抨擊南非提出的控案「完全脫離」現實，是對1948年聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約（Genocide Convention）的「嘲弄」。以色列在案件中被指控違反該公約。

以色列 加薩走廊 南非

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