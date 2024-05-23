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拜登反對片面承認巴勒斯坦國 哥倫比亞將設大使館

中央社／ 華盛頓/波哥大22日綜合外電報導
美國總統拜登。 法新社
美國總統拜登。 法新社

在西班牙、愛爾蘭和挪威相繼宣布承認巴勒斯坦國家地位後，美國白宮今天表示，總統拜登反對「片面承認」巴勒斯坦國。

法新社報導，白宮國家安全會議（National SecurityCouncil）發言人華森（Adrienne Watson）表示，拜登（Joe Biden）是「兩國方案（two-state solution）的強力支持者，他的整個職涯始終如此」。

華森還說，拜登「認為，應透過雙方（以色列與巴勒斯坦）直接談判來實現巴勒斯坦國，而非透過片面承認」。

這番發言並未直接提及正式承認巴勒斯坦國的前述3個歐洲國家，這3國都是美國的緊密盟友。

拜登和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）一直施壓以色列在巴勒斯坦建國時程表上向前推進，施壓方式包括讓沙烏地阿拉伯與以色列關係正常化的前景懸而未定。

但近期在聯合國安全理事會（UN Security Council）的會議上，華府否決巴勒斯坦的入聯申請，說只能透過顧及以色列安全利益的談判來實現承認巴勒斯坦國。

另一方面，南美洲國家哥倫比亞今天表示，將在巴勒斯坦自治區內城市雷馬拉（Ramallah）開設大使館。哥國總統裴卓（Gustavo Petro）本月初稱以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是「種族滅絕者」，並宣布與以色列斷交。

哥倫比亞外交部長穆利優（Luis Murillo）今天向媒體記者表示，總統裴卓已指示「我們在約旦河西岸（West Bank）的雷馬拉開設哥倫比亞大使館」。

根據法新社統計以色列官方數據，統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動前所未有的攻擊後，造成1170多人喪命，其中多為平民。

當時哈瑪斯還擄走252名人質，其中124人迄今仍被扣留在加薩，包括軍方認定已亡故的37人。

而根據加薩衛生部說法，以色列的報復反擊已在當地造成至少3萬5709人喪生，大多為婦孺。

以色列 哥倫比亞 巴勒斯坦 拜登

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