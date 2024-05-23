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大馬首相安華參加日經論壇 控美未全力應對加薩危機

中央社／ 東京23日專電

馬來西亞首相安華今天上午在東京都召開的第29屆日本經濟新聞論壇「亞洲的未來」發表演說。他指責美國沒有發揮「所有力量、影響力與資源」，來應對以色列哈瑪斯在加薩走廊（Gaza Strip）發動戰爭導致的「人道主義危機」。

一年一度的日經論壇今天在東京都揭幕，安華（Anwar Ibrahim）受邀發表演說。他在問答環節對加薩走廊局勢表達擔憂。他表示，「這是一場人道主義危機，美國沒有竭盡全力阻止殺戮」。

他表示，「你怎能縱容種族滅絕、種族隔離或種族清洗發生，又怎麼能在全世界都關注的情況下，否認有這些情況發生？」

至於馬來西亞在亞洲扮演的角色，安華表示，「我們必須透過經濟、貿易、投資來推動和平。」他強調，亞洲在經濟領域的比重正在增加，亞洲應該推動和平，化解俄羅斯入侵烏克蘭等衝突。

安華呼籲國際社會推動以色列和巴勒斯坦組織哈瑪斯達成停火。哈瑪斯去年10月7日派遣武裝團體前往以色列發動攻擊，造成1200人遇害，並劫持超過200名人質，以色列隨後展開報復。根據哈瑪斯當局的衛生部統計，至今已經有超過3萬5000名巴勒斯坦人身亡；以色列政府則推估有1萬4000名好戰分子與1萬6000名平民身亡。

以穆斯林占多數的馬來西亞，數十年來一直表態支持巴勒斯坦。安華表示，他從這次衝突中看到世界其他地方的態度發生了「系統性轉變」，像是在美國，有許多大學生發起抗議以色列行動。他說，這些示威令他想起了「當年的越戰時期」。

安華也觸及全世界的另一場重大對立，美國與中國爭奪全球領導權。安華建議，馬來西亞和其他亞洲國家應該「持中立立場」，並平衡與兩大強權的關係。

安華表示，「情況已經改變了」，「愈來愈多國家在表達他們的獨立立場，而不是像冷戰時期，成為集團的一部分。」他也向即將在11月美國大選再次對決的美國現任總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald Trump）喊話，表示「我們希望拜登和川普都能接受這些新現實」。

日本經濟新聞今年「亞洲的未來」論壇匯集亞洲地區的政經領袖，討論主題「亞洲領導力在這個不確定世界中扮演的角色」，包括越南副總理黎明慨（LeMinh Khai）與柬埔寨副總理孫占托（Sun Chanthol）也在今天發表演說。

以色列 哈瑪斯 馬來西亞

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