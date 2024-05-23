西班牙等3國 承認巴勒斯坦

挪威、愛爾蘭和西班牙廿二日宣布，將承認巴勒斯坦的國家地位。巴勒斯坦解放組織和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯對此表達歡迎，以色列外長卡茲說，將召回以色列派駐這三國的大使進行諮詢。

愛爾蘭總理哈里斯廿二日在都柏林宣布將承認巴勒斯坦。他表示，此舉是和挪威、西班牙兩國經過協調的一致舉措，旨在幫助以色列與巴勒斯坦之間衝突朝向兩國解決方案進展，並說這對愛爾蘭及巴勒斯坦都是重要一天。

西班牙總理桑傑士也向國會宣布，會在廿八日承認巴勒斯坦。本月稍早，西班牙外交部長阿爾巴雷斯說，他已知會美國國務卿布林肯，表示西班牙政府將承認巴勒斯坦。

挪威總理斯托爾也在奧斯陸表示，將正式承認巴勒斯坦國。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，這三國承認巴勒斯坦國均會在廿八日生效。

以色列外交部長卡茲已下令召回派駐這三國的大使，指稱這三國企圖向巴勒斯坦人和世界傳達一訊息：「恐怖主義有利可圖」。

以色列外交部警告，「承認巴勒斯坦的國家地位，恐有成為伊朗和哈瑪斯棋子的危險」，並稱此舉「只會助長極端主義和動盪不安」，降低協商解決加薩戰爭的機會。哈瑪斯去年十月七日跨境攻擊以色列南部，以色列旋即報復襲擊加薩，雙方爆發戰爭。

挪威則說，必須承認巴勒斯坦，以支持加薩戰爭中溫和派聲音。挪威總理斯托爾說：「承認巴勒斯坦是支持這場長期殘酷衝突中失勢溫和派勢力的一種手段，最終可能恢復實現兩國方案的進程。」

目前已有逾一百四十個聯合國會員國承認巴勒斯坦，但美國、英國等未正式承認。美國和多數西方國家都曾表示，有朝一日他們願意承認巴勒斯坦，但要在最終邊界與耶路撒冷地位等議題達成共識後。

瑞典二○一四年成為西歐第一個承認巴勒斯坦的歐盟成員，歐洲還有其他六個國家承認巴勒斯坦，包括保加利亞、賽普勒斯、捷克、匈牙利、波蘭和羅馬尼亞。

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